Fumata nera per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala: non prolungherà con la Juventus. La notizia è di oggi e Giovanni Guardalà alla Continassa per Sky Sport ha così approfondito la situazione:

“Non ci aspettavamo questo incontro tra la Juve e Dybala così veloce e questo epilogo così immediato. È stato troppo breve il summit di oggi, probabilmente non hanno neanche discusso di proposte e controproposte. La certezza ora è che saranno gli ultimi tre mesi con la maglia della Juventus”