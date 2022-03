Paulo Dybala, il cui contratto scadrà il 30 giugno, non rinnoverà con la Juventus. Sono queste le prime indiscrezioni che vengono fuori dall’ultimo summit tenuto tra la società bianconera e l’entourage del calciatore. In giornata si è tenuto l’incontro per trattare il rinnovo dell’argentino in bianconero, ma a quanto pare, il risultato è stata una fumata nera. Dunque, la Joya non sarà un calciatore della Juve nella prossima stagione.