Ruben Neves non parteciperà ai playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar con il Portogallo perché infortunato. Il centrocampista dei Wolves nella sfida di Premier League contro il Leeds e non sarà dunque disponibile per la sfida contro la Turchia di giovedì e nemmeno per l’eventuale finale contro Italia o Macedonia. Per sostituirlo, il Ct del Portogallo Fernando Santos ha convocato Vitinha del Porto, che era aggregato alla rappresentativa Under 21 portoghese.