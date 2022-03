Pioli: “Obiettivo? Giocare ogni partita come fosse decisiva e migliorarsi. La pressione fa parte del nostro lavoro”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Gulf News del momento dei rossoneri e del finale di stagione, che vede il diavolo in cima alla classifica.

“Obiettivi? Abbiamo un grande potenziale, non abbiamo mai escluso nulla e giochiamo ogni partita come se fosse decisiva… poi vediamo dove arriviamo. Non avere altre partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori. Pressione? Fa parte del mio lavoro, ma è anche motivante. Durante un viaggio possono capitare dei momenti in cui si rallenta, ma l’importante è andare avanti e non fermarsi mai”.