Mancini in Conferenza: “Non sono preoccupato per Insigne. Può tirar fuori qualcosa di diverso”

Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, ha schiarito alcuni dubbi durante la conferenza stampa in diretta da Coverciano. Si è parlato anche della condizione di Lorenzo Insigne, punto fermo del gruppo che ha trionfato all’Europeo.

“Insigne e Barella? No, non sono preoccupato. In Nazionale hanno sempre fatto bene. È chiaro che durante la stagione ci sono momenti in cui non sei al 100% Insigne non può sempre al 100%, magari non è in condizione come durante l’Europeo ma qui si può tirar fuori anche qualcosa di diverso”.