La Nazione – Dragowski lontano dalla Fiorentina: su di lui anche il Napoli

Dragowski non dovrebbe rinnovare con la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Nazione, il portiere dei viola non avrebbe ancora trovato l’accordo con la società toscana per proseguire insieme anche in futuro. Motivo per cui, nella prossima sessione di mercato, non è da escludere anche un tentativo del Napoli sull’estremo difensore di nazionalità polacca. Attualmente il posto da titolare è occupato da Terracciano, che sta ben figurando ed è fortemente stimato dal tecnico Italiano per il posto da titolare. Difficile, dunque, pensare che si arrivi ad un accordo a breve per definire il futuro di Dragowski in maglia viola.

Il Napoli monitora la situazione.