Juve, stop per Vlahovic in Nazionale: farà ritorno in Italia per accertamenti

Dusan Vlahovic salta gli impegni con la sua nazionale. A causa di un problema fisico, l’attaccante della Juventus salterà le gare con Ungheria e Danimarca. Dopo un consulto tra lo staff medico della Serbia e quello bianconero è arrivata la decisione definitiva: Vlahovic lascia immediatamente il ritiro della sua nazionale e torna a Torino. La Federazione serba fa sapere che Dusan farà ritorno in Italia a scopo precauzionale per un problema all’inguine nello specifico. Meglio non correre rischi con il big match contro l’Inter in programma alla ripresa: Vlahovic vuole assolutamente esserci, per questo si è scelta la via della prudenza.