Italia, Mancini: “Voglio andare al Mondiale. Balotelli? Vi spiego la scelta di non convocarlo”

Giovedì 24 marzo l’Italia si gioca tutto, contro la Macedonia sarà da dentro o fuori. Obiettivo vincere per sfidare Portogallo o Turchia nella seconda partita e provare a staccare il pass per i Mondiali in Qatar. Il ct Mancini in conferenza stampa ha dichiarato:

“Lo sport italiano dà sempre soddisfazioni, non si può sempre vincere e ci possono essere momenti difficili, ma ci ha dato sempre belle vittorie. Noi abbiamo queste due partite poi il bello sarà a novembre-dicembre. Cerchiamo di passare questa settimana di passione”.

“Perché Joao Pedro e non Balotelli? Non ci sono grosse motivazioni, lasciare un giocatore a casa dispiace sempre. Ma la valutazione è stata che Joao Pedro può fare anche la seconda punta o l’esterno. Ho cercato di portare quelli che potessero essere più utili, abbiamo un mezzo allenamento di quello di domani pomeriggio ed un altro di domenica prossima per provare, quindi non abbiamo tanto spazio. La base è chi è venuto all’Europeo con qualcun altro che è rimasto fuori come Bernardeschi che viene da un lungo stop o Calabria. Ma non potevo convocarne 40, già così sono abbastanza”.

“Il nostro obiettivo è quello di vincere il Mondiale e per farlo dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo, non servono tanti discorsi”.