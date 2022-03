Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è risultato positivo al covid. L’annuncio è arrivato da parte della Federazione calcistica argentina, visto che il calciatore avrebbe dovuto prender parte alle gare di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 con la maglia della sua Nazionale. Il giocatore resterà in Italia in isolamento e non prenderà parte alle prossime gare della selezione argentina.