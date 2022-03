Gazzetta – Mancini opta per De Sciglio: al posto di Di Lorenzo subentra la duttilità

Mattia De Sciglio è stato scelto in quanto sostituto di Di Lorenzo per gli spareggi al Mondiale in Qatar.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il CT dell’Italia avrebbe optato per De Sciglio e non per Calabria per un solo motivo: l’attuale terzino destro della Juventus è un vero e proprio jolly per il pacchetto difensivo. Può infatti occupare sia la fascia sinistra che quella destra senza alcun tipo di difficoltà. Decisivo questo aspetto per scalzare dal ballottaggio il milanista Calabria, che dunque non parteciperà ai due match in programma con Macedonia del Nord prima e Portogallo poi. L’infortunio di Di Lorenzo ha aperto un vuoto di un vero e proprio titolare della fascia destra, subito colmato dalla decisione repentina di inserire il pupillo di Max Allegri nel roster.