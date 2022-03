Gazzetta – Contro l’Atalanta out ufficialmente anche Petagna

Andrea Petagna mancherà anche contro l’Atalanta nel match del 3 aprile.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’infortunio rimediato nel finale di Verona-Napoli non permetterà all’ex Spal nemmeno di stare in panchina a Bergamo. L’attaccante resterà infatti ai box per circa un mesetto e dunque non ci potrebbe ritornare a disposizione di mister Spalletti per la gara dopo la Fiorentina, ovvero per il match in programma al Maradona tra Napoli e Roma dopo le festività pasquali. La sua presenza sarà importante, nel finale di stagione, per fornire qualche alternativa in attacco che rimane indispensabile in gare bloccate.