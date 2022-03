Del Genio a Radio Goal: “Bisognerebbe vedere Berardi in una big”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal sulle ultime notizie in orbita Napoli.

L’opinionista e giornalista campano si è espresso anche su Domenico Berardi, il cui nome è stato fortemente accostato al Napoli già per la prossima sessione estiva: “Berardi ha talento e questo non lo si può discutere. Bisognerebbe vederlo però in una big, al Sassuolo ha avuto dei periodo in cui è calato e quindi da questo punto di vista in una piazza come Napoli potrebbe essere diverso”.

Del Genio ha dunque messo in chiaro quali pressioni possono essere messe in atto da una piazza molto esigente come quella partenopea, che magari non avrebbe pazienza in caso di brutte prestazioni. Il suo valore, però, non è per niente in dubbio come confermato dalla voce di Del Genio a Radio Goal.