Corbo a Radio Goal: “Bravo Spalletti a cambiare durante il match”

Antonio Corbo, noto opinionista e scrittore sportivo, è intervenuto a Radio Goal per parlare di Napoli.

Quest’ultimo ha indirizzato a Luciano Spalletti, in unico pensiero, una critica ed un elogio che si racchiude in poche parole: “Bravo Spalletti a cambiare formazione durante il match con i cambi. Diverse volte non riesce ad indovinare gli undici iniziali, ma riesce poi a saper leggere le partite a gara in corso”. Contro l’Udinese, è stato difatti proprio il tecnico azzurro a cambiare le carte in tavola con l’ingresso fulmineo già al 46′ di Dries Mertens: cambio che ha rivoluzionato la partita ed ha permesso agli azzurri di ribaltare una gare che si stava mettendo su binari davvero scomodi.