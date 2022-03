CdS: “Spalletti ha scelto i sostituti di Rrahmani e Osimhen. Dubbio sul terzino destro”

L’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport ha riportato quali potrebbero essere le soluzioni attuate da Luciano Spalletti per aggirare le varie assenze. Infatti Rrahmani, Osimhen e Di Lorenzo non prenderanno parte alla sfida. Il tecnico toscano ha già deciso che a sostituire i due squalificati saranno rispettivamente Juan Jesus e Mertens. Più complesso il discorso per il terzino destro. Al momento, la maglia da titolare è destinata a Zanoli, ma c’è la possibilità che questa vada a Malcuit, che però è ancora fuori per infortunio. Il francese ha due settimane di tempo per poter recuperare in vista del big match.