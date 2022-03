Camicioli a Radio Marte: “Milan e Napoli più avanti per lo scudetto”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte sulla lotta scudetto.

L’opinionista dell’emittente satellitare ha fatto il punto della situazione nella lotta al vertice in Serie A: “Milan e Napoli favorite per la lotta allo scudetto, vedo l’Inter e la Juve leggermente dietro. Il Milan è un passo in avanti dati i punti in classifica e un calendario forse più agevole. La sfida più dura per il Napoli sarà quella di Bergamo, poi il Maradona nel finale di stagione dovrà essere l’uomo in più”. Camicioli ha dunque considerato il team milanese e quello partenopeo tra i più insidiosi per quella che si preannuncia una contesa finale, per ora ancora a quattro squadre, sempre più avvincente ed emozionante di domenica in domenica.