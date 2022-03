Bucciantini a Radio Goal: “Osimhen mi esalta, si butta su ogni pallone”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky, è intervenuto a Radio Goal per elogiare Osimhen.

L’opinionista ha parlato del talento nigeriano in questo modo: “Osimhen mi esalta, finisce per trovarsi in tutti i duelli e rischia ogni volta di uscirne a pezzi da ognuno di essi. Rispecchia la forza dell’atletismo, per me rimane il calciatore più forte del torneo”. Parole al miele, dunque, per un ragazzo di appena 23 anni che ha ancora tanto da dimostrare e da far vedere agli altri. Potenzialità eccelse che sta mettendo in campo in un finale di stagione che si prospetta esaltante per le caratteristiche del 9 azzurro, reduce da quattro goal nelle ultime due sfide e da una fiducia che ha raggiunto livelli estremi dopo il rientro dall’infortunio. Ha scelto di non seguire la sua Nigeria in Coppa d’Africa per essere a disposizione del Napoli e per portare il Napoli in alto.