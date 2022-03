Luciano Spalletti nel post partita di ieri ha rivelato ai giornalisti, che chiedevano se una volta a casa si sarebbe soffermato sulle partite degli avversari, che la sua priorità al momento non era il campo ma la sua bambina.

L’allenatore azzurro, infatti, a Napoli vive ancora in albergo mentre tutta la sua famiglia si trova a Milano e per questo motivo, approfittando anche della sosta per le Nazionali, ha deciso di tornare dalla sua bambina che non vede da diverso tempo.