Sky – Tolòi salta il Napoli: per lui lesione di primo grado al flessore destro

Rafael Tolòi salta il Napoli.

Ne ha parlato Sky Sport, annunciando la diagnosi emersa dopo l’infortunio rimediato dal calciatore contro il Bayern Leverkusen: i primi esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro e questo non gli consentirà di presenziare sui campi da gioco per oltre 20 giorni. Una notizia negativa per l’Atalanta, dunque, che perde uno dei suoi difensori migliori contro il Napoli nel match delicatissimo del 3 aprile dopo la sosta delle nazionali. Gasperini dovrà dunque trovare le contromisure per sostituire al meglio l’ormai difensore dell’Italia di Roberto Mancini.