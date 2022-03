Dopo la doppietta di ieri Victor Osimhen è arrivato a 11 gol in 8 partite, diventando il porta fortuna del Napoli che quando segna lui non perde mai.

Ecco le parole della redazione di Sky Sport:

“Osimhen ha segnato 11 gol, distribuiti in 8 partite diverse: 7 di queste si sono concluse con la vittoria del Napoli. […] I gol banali, dunque, sono una rarità per lui. Tutte le volte che il nigeriano ha trovato la via del gol in Serie A i suoi non hanno mai perso. “