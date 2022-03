Serie A – Il derby è giallorosso!

Allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la 30esima giornata di Serie A. Ad affrontarsi Roma e Lazio per la supremazia territoriale e soprattutto in classifica in chiave 5°posto. Partita a senso unico: dopo 56 secondi Tammy Abraham appoggia di coscia il pallone dell’1-0 e diventa il giocatore ad aver segnato il gol più veloce in un derby di Roma; ancora Abraham è decisivo successivamente per il 2-0, gol che anticipa una perla su punizione di Lorenzo Pellegrini che porta i 3 punti ai giallorossi. Lazio disastrosa, a salvarsi è solo la fede e il calore della tifoseria!