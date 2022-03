Il Milan arriva alla sosta con più possibilità di tutte di vincere lo Scudetto: la classifica dice questo, nonostante Stefano Pioli dica ancora che tutte hanno le stesse possibilità di vincere lo Scudetto.

Ma, a Milanello, dopo qualche giorno di stop, si penserà a vincere la prossima partita con il Bologna, una gara cruciale in una giornata dove i rossoneri proveranno ad andare in fuga dati gli scontri diretti che hanno in casa Juventus e Atalanta che affronteranno Inter e Napoli.

Fonte: Repubblica.