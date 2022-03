De Sica: “Con i 45 milioni di Natale sul Nilo ADL si comprò il Napoli”

Christian De Sica, attore che ha collaborato per molto tempo con l’attuale presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di lui in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Queste le sue parole:

“Natale sul Nilo ha incassato 45 milioni di euro. De Laurentiis ci si è comprato il Napoli. Purtroppo in questo Paese quando interpreti una volta il cowboy, poi tutta la vita avrai quella maschera, e così con me; con De Laurentiis firmavo contratti magari di cinque film, e di questi cinque solo tre dovevano essere “panettoni”. Finito il terzo arrivava Aurelio accompagnato da un interrogativo retorico: “Perché vuoi girarne uno drammatico? Non incassiamo una lira”; e poi mi faceva un po’ terra bruciata con gli altri”.