Corbo: “Spalletti è deluso, Mertens è stato decisivo”

Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Udinese:

“Spalletti è deluso, forse pentito di aver modificato la formazione pragmatica di Verona. Ma indovina il cambio. Nella ripresa riscopre Mertens affiancandolo a Osimhen. Rimane fuori Fabiàn Ruiz, sempre pungente nel tiro da lontano, ma in dissonanza con Lobotka e Anguissa che formano invece un tandem efficiente, da non dividere. Osimhen ricambia il favore a Spalletti offrendogli il meglio del suo repertorio: vola per piazzare all’incrocio di testa, devia di interno destro sul primo palo un rasoterra che gli manda dalla destra Di Lorenzo. Un tagliente diagonale corto anticipando due difensori. Per tempismo e precisione, Osimhen conferma i suoi progressi tecnici”