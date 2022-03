Meret: “Sosterrò a distanza gli azzurri, fiducioso per la qualificazione”

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato l’intervista fatta ieri da Alex Meret alla fiera BMT, nello stand del Trentino in merito ai play-off mondiali. Ecco quanto detto:

“Le sensazioni in vista del playoff sono positive. Anche se sappiamo che saranno due partite difficili, ma speriamo che vadano nel migliore dei modi. L’ amarezza per non essere nella lista dei convocati, a causa dei problemi fisici che mi accompagnano, c’ è eccome. È molto importante superare queste due sfide e arrivare al Mondiale in Qatar. E io, dal canto mio, sosterrò i miei compagni seppur da lontano”.