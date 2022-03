Le attività sportive a Napoli: tutto quello che c’è da sapere￼

Nella città più bella del mondo (un po’ di campanilismo non guasta mai!) si possono fare tantissime attività sportive – praticandole personalmente oppure assistendo. Perché a nostro modo di vedere, la partecipazione, quando è sentita, è un vero momento di sport e di condivisione – e Napoli, se possibile, è la capitale di questo modo di vivere.

Il calcio: la SSC Napoli

È inutile sotto lineare quanto il calcio significhi per Napoli. Nello stadio Diego Armando Maradona c’è scritta tutta la passione e il calore della città per questo sport e i suoi magnifici campioni. E in questo 2022, che vede il Napoli in lizza per lo scudetto, la competizione e il calore si fa ancora più avvincente.

Le quote per le scommesse calcio live NetBet danno il Napoli al terzo posto di possibilità di vittoria finale per il campionato di Serie A in Italia – dietro a Milan e Inter che si stanno contendendo la testa e con la Juventus come quarto incomodo – ma noi e il mister Spalletti ci crediamo!

E comunque, per provare che cosa significhi il calcio nella città partenopea, la cosa migliore è acquistare un biglietto e recarsi allo stadio, possibilmente in curva: i prezzi partono da soli 30 Euro, e sicuramente c’è da divertirsi a immergersi di persona nell’atmosfera che circonda lo sport più bello del mondo.

Il running: la Napoli Half Marathon

Viene chiamata la corsa con la vista più mozzafiato di tutto il Mediterraneo, e non a caso. La Napoli Half Marathon è un ottimo espediente per fare una corsa di livello in un ambiente meraviglioso che porta gli atleti negli angoli più suggestivi della città. a cavallo fra il mare e il Vesuvio.

Bisogna attendere il 2023 per la prossima edizione (la corsa si svolge a febbraio), ma l’attesa ne vale la pena: e in più, è un’ottima scusa per fare una gita a Napoli, godersi il clima mite e l’atmosfera accogliente, ben espressa dallo slogan della competizione: “All runners are beautiful.”

Il basket: la GeVi Napoli

La compagine partenopea che milita in serie A1 sta conducendo un campionato impegnativo, e soffrendo e facendo soffrire le avversarie sul suo parquet.

I risultati non sono entusiasmanti, ma l’impegno è tanto e il campionato è estremamente equilibrato, con livelli tecnici altissimi – e siamo certi che con l’ingresso del nuovo coach Maurizio Buscaglia gli effetti non tarderanno a farsi sentire.

La vela: il Campionato Invernale di vela d’altura del Golfo di Napoli

Un altro sport classico della città è rappresentato dagli sport nautici come la vela, e ci sono pochi altri eventi così suggestivi come questo campionato, giunto ormai alla sua cinquantesima edizione. Il trofeo è organizzato dalla Lega Navale Italiana, e nella scorsa giornata di febbraio ha visto la partecipazione di oltre quaranta barche meravigliose, che sono state accolte da un vento di dieci nodi e da un vero e proprio spettacolo offerto dalla natura: un gruppo di delfini che si sono divertiti a giocare fra loro e scorrazzare in mezzo alle barche per la gioia dei partecipanti e del pubblico.