Napoli-Udinese, il comunicato della società per i tifosi: “Anticipate l’arrivo allo stadio”

Il Napoli domani ospiterà l’Udinese per la 30esima giornata di Serie A. La gara è in programma per le ore 15:00, ma la SSC Napoli attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha invitato tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio.

I tornelli, infatti, apriranno alle ore 12:30, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico; e per garantire il rispetto delle norme anticovid.

Fonte: SSC Napoli