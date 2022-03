Questa mattina La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Frank Anguissa in merito alla partita di domani che si giocherà a Napoli contro l’Udinese.

Il camerunese parla del match come una sfida difficile ma che si giocherà alla pari e aggiunge: “Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo finale dello scudetto”.

Frank, inoltre, descrive il suo compagno di squadra Osimhen come “un grande combattente, audace, forte, sorprendente e imbattibile” e afferma di essere “felicissimo di giocare in Italia e di lavorare con un tecnico come Luciano Spalletti, che ascolta molto i giocatori”.