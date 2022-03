Questo pomeriggio Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Velazquez ha parlato del prossimo appuntamento dell’Udinese in serie A, Napoli-Udinese, e del percorso del Napoli in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non deve sbagliare nulla nelle prossime, ultime partite. Il Napoli può fare tutto, arrivare a vincere lo scudetto per la stagione che ha fatto fin qui. L’Udinese può mettere in difficoltà gli azzurri per i talenti che ha in rosa. Cerca maggiore tranquillità in classifica ma il Napoli ha più fame e voglia di risulatati. Può essere un campionato bellissimo fino alla fine, un qualcosa di straordinario per il calcio italiano. Fabian non convocato dalla Spagna? La risposta è semplice: è un calciatore forte e di grande qualità ma in Spagna ci sono tanti giocatori di spessore in quella posizione”.