Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e dal quotidiano turco Fanatik, Marcao, centrale difensivo brasiliano del Galatasaray, è un obiettivo per la prossima stagione di Inter e Napoli, entrambe a caccia di un centrale di livello internazionale e di esperienza. Sotto contratto con il Galatasaray fino al 2024, in rosa dal 2019, Marcao ha indossato contro il Barcellona la fascia da capitano per le contemporanee assenze di Bayram e Feghouli, onorandola al meglio. Forte fisicamente e ben dotato anche dal punto di vista tecnico, il suo cartellino viene valutato dal club turco circa 20 milioni di euro, cifra che Inter e Napoli sono pronte a mettere sul piatto per rinnovare i rispettivi reparti difensivi che in estate potrebbero subire importanti modifiche.