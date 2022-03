La SSC Napoli, come di consueto, ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino odierno in vista del match contro l’Udinese. I ragazzi di Spalletti sono chiamati a confermare, tra le mura amiche, quanto di buono fatto vedere contro il Verona nell’ultima giornata. Clima fantastico a Castel Volturno! Restano le terapie per gli infortunati (Petagna e Meret), lavoro personalizzato per Malcuit ma anche Ounas! Di seguito il report completo:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma sabato alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 30esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a tema. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Petagna e Meret hanno fatto terapie. Ounas ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo“.