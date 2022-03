Raffaele Auriemma contro Allegri: “Ecco cosa penso di lui”

Il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma non ha perso occasione per commentare la sconfitta europea della Juventus, un piccolo passaggio però lo dedica al tecnico Allegri. Queste le sue parole comparse in un tweet:

Lo sostengo da anni: #Allegri è il più sopravvalutato della #SerieA. Assurdo che la #Juventus lo abbia ripreso dopo aver provato per 2 anni a dare qualità al gioco. Ancora più assurdo che uno bravo come #DeZerbi sia stato costretto ad emigrare in #Dombass https://t.co/HsiyUWNhOr — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) March 17, 2022