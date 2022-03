Napoli, un difensore non chiude al trasferimento: i dettagli

Sono passati circa 7 giorni da Hellas Verona-Napoli ma il filo tra le due squadre sembra essere più saldo che mai, in diretta su Radio Punto Nuovo c’è stato l’intervento di Mario Giuffredi, agente di Nicolò Casale. Proprio sul difensore scaligero il procuratore ha dichiarato:

“Il modello Napoli mi piace molto, De Laurentiis sa come gestire la società ed è lungimirante. Anche con gli acquisti tiene sempre un tetto ingaggi ben fissato, in questo modo ha fatto molto per la piazza. Vi dico sinceramente che non avrei problemi a discutere con gli azzurri per Casale, ci lavorano persone serie e si rispettano gli impegni. Parliamo di persone con competenze ben definite”.