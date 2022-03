Terminano le prime gare della serata di Europa League, ottiene la qualificazione l’Atalanta che vince 0-1 in Germania e resiste, avanti anche il Barcellona che passa 1-2 dopo il pareggio dell’andata contro il Galatasaray. Finisce 1-1 tra Monaco e Braga e i portoghesi proseguono la loro avventura, mentre termina 2-1 per la Stella Rossa ma il risultato non regala gioie. Passano i Rangers in virtù della vittoria dell’andata.