Victor Osimhen è in dubbio per la gara contro l’Udinese, non è certa la sua presenza dal 1′. Nella gara contro il Verona il calciatore ha rimediato una botta alla spalla che gli arreca ancora fastidio, oltre a qualche piccolo acciacco al ginocchio che ha da tempo. L’allenamento di oggi risulterà quasi decisivo per stabilire le sorti del nigeriano in vista di sabato. A riportarlo Il Corriere dello Sport.