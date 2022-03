Il Napoli proporrà sicuramente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per il prossimo calciomercato, il nome più in voga resta quello di Fabiano Parisi. Il terzino dell’Empoli si è messo in luce in questa prima stagione in Serie A ma non ci sono solo gli azzurri su di lui, lo riporta Tuttosport. Secondo il noto quotidiano, anche il Milan avrebbe scelto Parisi per rinforzare quel reparto. Non si tratta della prima scelta per i rossoneri ma resta una pista valida.