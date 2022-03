L’ex dirigente neroazzurro Marco Branca ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, gran parte del suo sostegno va al tecnico partenopeo Luciano Spalletti:

“Spalletti sarebbe sicuramente l’allenatore della mia squadra, il Napoli è in lotta per lo scudetto e sarebbe un grande traguardo. Le squadre di vertice ora devono usare la testa, il livello è simile per tutte e tre. La classifica è lo specchio fedele del campionato, per il prossimo turno però vedo il Milan leggermente favorito”.