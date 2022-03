Dal prossimo 24 marzo in Italia gli stadi torneranno ad essere occupabili al massimo della capienza. La gara Italia-Macedonia darà il via a due mesi in cui sugli spalti si potrà respirare nuovamente aria di normalità. Per il Napoli invece si partirà dal 10 aprile contro la Fiorentina con la totalità di capienza dello stadio. Lo riporta il quotidiano Repubblica.