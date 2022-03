UFFICIALE – Udinese, rinnova un centrocampista: i dettagli

L’Udinese conferma uno dei suoi uomini più presenti, si tratta di Mato Jajalo. Il calciatore ex Palermo rinnova con i friulani prima della sfida al Napoli, il comunicato ufficiale :

“Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento, per un’ulteriore stagione sportiva, del contratto di Mato Jajalo. Il centrocampista bosniaco ha siglato un nuovo accordo che lo lega al Club fino al 30 giugno 2023. A Mato, arrivato in Friuli nell’estate 2019, i migliori auguri per il prosieguo della sua esperienza in bianconero, con l’auspicio di raggiungere insieme nuove soddisfazioni”.