Udinese, Marino: “Spalletti è un allenatore vincente. Scudetto? Vi dico la mia”

Pierpaolo Marino, DG dell’Udinese, è stato intervistato dai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Sono contento di essere stato presente nelle 2 fasi del Napoli: il top della gestione Ferlaino e il top della rinascita con De Laurentiis, siamo passati da Gela al Da Luz.

Napoli-Udinese? Inevitabile che le due partite si dovessero giocare, la prima l’abbiamo persa in casa in maniera abbastanza eclatante. Ora c’è questa, noi verremo con entusiasmo. Abbiamo affrontato più o meno il Milan nella stessa situazione un anno fa. Spalletti allenatore vincente? Sicuramente sì, secondo me è arrivato sempre in situazioni buone. Ha vinto a Roma alcune coppe sfiorando lo Scudetto. Essere vincente non vuol dire avere nel carniere Coppa Campioni o Scudetto. Poi per vincere contano i dettagli o i grandi giocatori.

Su Osimhen: Somiglia a Beto è un po’ più grezzo tecnicamente. Osimhen nel campionato italiano sposta gli equilibri, bravo Giuntoli a prenderlo.

Sullo scudetto: Il Napoli come rosa e competitività hanno dei dettagli che fanno la differenza. L’Inter forse ha più giocatori, il Milan ha un’età media più bassa. Ma i tre organici sono lì per giocarsela, non vedo una favorita. Sabato pomeriggio sarò sulla panchina dell’Udinese, non vedo l’ora di riabbracciare i tifosi napoletani”.