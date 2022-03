Tuttosport – Victor Osimhen vola sempre più in alto

Victor Osimhen con la sua mascherina protettiva per il volto è diventato un vero supereroe e come tale sa volare! I suoi gol di testa sono una prova. In questa stagione ne ha segnati 5. L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio al Napoli concentrandosi proprio sull’attaccante nigeriano. Questo quanto riportato: “Ha segnato 5 gol di testa quest’anno ed uno nella scorsa stagione, mentre nella sua esperienza al Lille era andato a segno soltanto una volta: non segnava così tanti gol con questo fondamentale dai tempi dello Charleroi.

Ora deve spezzare il tabù del Maradona. Victor ha segnato soltanto 2 gol (su 9) tra le mura amiche. Il tabù si potrà spezzare già sabato pomeriggio, quando arriverà l’Udinese”.