SKY – Arrivano novità sul futuro del Chelsea: la situazione

Il Chelsea si trova in un momento di grande turbolenza societaria, dopo l’addio di Roman Abramovich, i blues potrebbero aver trovato un nuovo proprietario. Stando a quanto riportato da Sky Sport, gli statunitensi Ricketts sarebbero pronti a rilevare la società, la famiglia detiene inoltre i Chicago Cubs nel campo del baseball. I potenziali acquirenti hanno anche rilasciato una nota ufficiale:

“La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, è in grado di confermare che sarà a capo di una cordata di investimento che formulerà un’offerta ufficiale per l’acquisto del Chelsea Football Club questo venerdì. In qualità di azionisti di lungo corso all’interno di una società sportiva dal valore iconico, la famiglia Ricketts e i suoi partner comprendono l’importanza di investire per il successo sul campo, rispettando al contempo le tradizioni di un club, i tifosi e la comunità locale. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani”.