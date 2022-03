Sconcerti resta scettico sul Napoli: “Manca di cattiveria e carattere”

Il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è stato ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito il suo commento sulle reali chance del Napoli nella lotta al titolo. Le sue parole:

“Il Napoli a Verona è riuscito a giocare e merita grandi complimenti, c’è stata grande organizzazione e Spalletti ha fatto dei cambiamenti interessanti. Resto però del parere che questa squadra abbia poco carattere, l’ho visto bene con Inter e Lazio ma per fortuna non avrà più scontri diretti fino alla fine. Alla squadra manca cattiveria e non qualità, Spalletti ha fatto crescere questi ragazzi”.