Oggi ai microfoni di 1 Football Club, una trasmissione che va in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio Pellissier, ex giocatore del Chievo Verona e attuale presidente della Clivense. Ecco un estratto dell’intervista:

“Cosa ne penso della lotta scudetto? Molto bella. Finalmente non c’è solo una squadra che vince, ma questa Serie A ti lascia con la suspance fino all’ultimo. Difficile anche capire chi può portare a casa lo scudetto, perché anche le piccole possono fare punti, ed è bello.

Il campionato non è diventato mediocre. Si è livellato perché le grandi non sono più quelle di una volta. Si vede anche dai nomi. Non mi piace fare nomi ma se prendi qualsiasi squadra attuale e la paragoni ad una di 10/15 anni fa c’è un abisso tra i giocatori. Una volta c’erano giocatori che avevano fatto la storia. I tempi sono cambiati, mentre ora un po’ tutti hanno la possibilità di arrivare in Serie A.

Osimhen? Quando è arrivato avevo detto che mi piace moltissimo. Osimhen è completo, ha grosse potenzialità, è partito fortissimo nonostante non facesse troppo gol. Poi si è fatto male, quando è rientrato non era lo stesso, ma quest’anno sta dimostrando la sua qualità. Bisogna dargli tempo ed è giusto che uno si ambienti, anche se Napoli è un ambiente difficile. Osimhen però è un ottimo attaccante“.