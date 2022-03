Paolo Cannavaro: “Scudetto? Il Napoli può vincerlo! Osimhen? Vi spiego”

Paolo Cannavaro, è stato ospite dell’emettente televisiva Televomero. L’ex capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando le ultime vicende in casa azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli può assolutamente vincere lo scudetto, l’ho detto ad inizio anno. Il campionato è equilibrato e lo possono vincere tutte le squadre lì davanti, anche la Juve che è dietro e beneficia dei colpi che ogni domenica perdono Milan, Napoli e Inter.

Osimhen? E’ come il primo Cavani che abbiamo visto: il giocatore che ha fame, ha voglia di fare gol e lo fa in tutti in modi, dopo si è specializzato ed è diventato un bomber di razza. Osimhen può andare su quella strada, perché ti dà varie possibilità di gioco. Puoi avere 50 metri alle spalle e ti fa male, può stare in area di rigore e ti fa male lo stesso. E’ quell’attaccante che può diventare il grande goleador, come lo diventò Cavani negli anni successivi a Napoli”.