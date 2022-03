Il 24 marzo lo stadio Renzo Barbera di Palermo ospiterà la semifinale dei play-off per la qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar, che vedrà l’Italia affrontare la Macedonia del Nord guidata da Milevski. Tra i convocati della nazionale macedone compare il nome di Elmas, mentre non ci sarà Pandev, che ha detto addio alla nazionale. Ecco la lista completa dei convocati della Macedonia del Nord.

Portieri: Dimitrievski (Rayo Vallecano), Siskovski (Doxa), Naumovski (Shkupi)

Difensori: S. Ristovski (Dinamo Zagabria), Velkovski (Rijeka), Musliu (Ingolstadt), Ristevski (AEL Limassol), Alioski (Al-Ahli), Ashkovski (Sepsi), Serafimov (Zalaegerzeg)

Centrocampisti: Ademi (Dinamo Zagabria), Elmas (Napoli), Bardhi (Levante), Spirovski (MKT), Kostadinov (Piast), Atanasov (Hajduk Spalato), Rakip (Malmo), Nikolov (Sheriff Tiraspol), Babunski (Debrecen)

Attaccanti: Jahovi (Gestepe), M. Ristovski (Spartak Trnava), Miovski (MKT), Churlinov (Schalke 04), Trajkovski (Al-Fahja), Ethemi (Istanbulspor), Babunski (Debrecen).