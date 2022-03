Quest’oggi, nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore e opinionista Dazn, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il Napoli di Spalletti. Ecco le parole di Maccarone:

“Spalletti aiuta gli attaccanti a mettersi in mostra, costruisce il gioco per far finalizzare l’attaccante. Ho avuto allenatori che hanno fatto queste cose e, per un attaccante, questo è molto importante. Osimhen può imparare molto da lui seguendo i suoi consigli.

Lo scudetto? Sono sempre stato simpatizzante del Napoli da quando sono bambino, spero che gli azzurri vincano il campionato, punto su di loro. Occhio però al Milan”.