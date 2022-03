KKN – Calciomercato, Olivera del Getafe sempre più vicino

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna a parlare di calciomercato facendo il punto della situazione sui possibili obiettivi per la prossima stagione. Nel corso della trasmissione Radio Goal si è parlato di Mathias Olivera del Getafe che sembrerebbe essere molto vicino ad indossare la maglia azzurra. E’ lui il primo nome sulla lista di Giuntoli per sostituire Ghoulam in scadenza di contratto. Tra i profili presi in considerazione c’è anche il belga De Ketelaere, centrocampista del Bruges, classe 2001.

Si attendono aggiornamenti