Oggi Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della lotta scudetto degli azzurri e delle potenzialità del centravanti nigeriano, Victor Osimhen. Ecco le sue dichiarazioni:

“Bisogna dare continuità alla vittoria di Verona, lavorando con tranquillità e senza fasciarsi la testa. Durante il campionato ci stanno i passi falsi, il Napoli è in corsa e c’è la possibilità di conservare un pensiero che si insegue come lo scudetto: la squadra sta facendo di tutto, trovarsi a lottare per il titolo non è semplice.

Il Napoli è conscio delle proprie responsabilità, sa i suoi valori e anche quando si inciampa si ritorna sempre a correre: a Verona c’era un avversario scorbutico, ma il Napoli ha imposto il proprio stile di gioco.

Osimhen? Va servito in tutti i modi, specialmente in velocità: di testa è fortissimo, ha uno stacco incredibile e mette molta forza nell’impatto con la palla. Se mi ricorda Vinicio? Luis era un’altra cosa, aveva anche la tecnica”.