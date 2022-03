DALLA FRANCIA – Messi ha un conto in sospeso con la Champions

L’eliminazione del PSG dalla Champions League ha scatenato la voglia di rivoluzione nell’ambiente parigino e qualche riflessione potrebbe essere ancora in corso. Uno dei nomi al centro delle polemiche è quello di Lionel Messi, l’argentino è arrivato dal Barcellona come il nuovo re dei tifosi francesi ma oggi la sua permanenza è così scontata? Dalla Francia, come riferito dall’emittente locale RMC Sport, la risposta è affermativa: Messi vuole portare la Champions League a Parigi e resterà per rincorrere l’obiettivo.