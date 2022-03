CdS – Il Napoli conquista pochi punti in casa, dov’è il 12esimo uomo?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport torna a parlare del Napoli e del tifo partenopeo. Nell’ultimo periodo sembra essere meno decisivo, visti i pochi punti ottenuti in casa. Questo quanto riportato:

“Quando il calcio era ancora in bianco e nero, ma pure nel momento in cui è diventato a colori, il suo dodicesimo uomo in campo – si diceva così – usciva prepotentemente da Fuorigrotta, riempiva di suo lo stadio – il San Paolo prima e il Maradona poi – e diveniva decisivo.

(Solo) 26 punti in casa e (addirittura) 34 in trasferta rappresentano lo spartiacque tra una fase e l’altra di una squadra che sino a Napoli-Verona, con la sua manina per le cinque vittorie, pareva essersi impossessata dei sogni che introducono al delirio di massa”.